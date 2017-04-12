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Гройсман привів міністрів звітувати до комітету Іванчука

Середа, 12 квітня 2017, 15:59

Уряд в повному складі виступає зі звітом уряду за рік роботи на комітеті з питань економічної політики.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Міністри розповідають про реформи у своїх галузях, зокрема міністр соцполітики Андрій Рева розповів, що уряду вдалося підняти середню та мінімальну заробітну плату.

Так само про зроблене розповіли міністр освіти Лілія Гриневич та міністр юстиції Павло Петренко.

Варто зазначити, що депутати не ставлять членам уряду жодних гострих запитань.

"Ми ці всі цифри не запам'ятаємо. Пане міністре, ви на вістрі фронту у боротьбі з популістами, ви номер один. Я хочу сказати, що поки міністр Андрій Рева, то зростатиме лише заробітна плата, але не пенсійний вік", - звернувся до Реви голова комітету Андрій Іванчук.

Водночас у нього були зауваження до міністра аграрної політики: "Тарасе, ми з вами давно знайомі. За рік ви зробили дуже багато, але враховуючи ваш потенціал, то це замало".

Водночас лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак та прем'єр Володимир Гройсман обмінялися компліментами і підтвердили одне одному підтримку.

"Те що зробив уряд Яценюка – це не популярні дії, але вони дали можливість для стабілізації макроекономіки. Завдяки цьому в тому числі зараз є підвищення", - сказав Гройсман.

Як відомо, 14 квітня минає рік, як уряд Володимира Гройсмана взявся до роботи, але очікуваного звіту у Верховній Раді, схоже, не буде.

Роман Кравець, УП

Теми: ГройсманКабінет міністрів
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