Гройсман привел министров отчитываться в комитет Иванчука
Правительство в полном составе выступает с отчетом правительства за год работы на комитете по вопросам экономической политики.
Об этом сообщает корреспондент УП.
Министры рассказывают о реформах в своих отраслях, в частности министр соцполитики Андрей Рева рассказал, что правительству удалось поднять среднюю и минимальную заработную плату.
Так же о сделанном рассказали министр образования Лилия Гриневич и министр юстиции Павел Петренко.
Стоит отметить, что депутаты не ставят членам правительства никаких острых вопросов.
"Мы все эти цифры не запомним. Господин министр, вы на острие фронта в борьбе с популистами, вы номер один. Я хочу сказать, что пока министр Андрей Рева, то будет расти только заработная плата, но не пенсионный возраст", - обратился к Реве председатель комитета Андрей Иванчук.
В то же время у него были замечания к министру аграрной политики: "Тарас, мы с вами давно знакомы. За год вы сделали очень много, но учитывая ваш потенциал, то это мало".
В то же время лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и премьер Владимир Гройсман обменялись комплиментами и подтвердили друг другу поддержку.
"То, что сделало правительство Яценюка – это не популярные действия, но они дали возможность для стабилизации макроэкономики. Благодаря этому в том числе сейчас является повышение", - сказал Гройсман.
Как известно, 14 апреля исполняется год, как правительство Владимира Гройсмана приступил к работе, но ожидаемого отчета в Верховной Раде, похоже, не будет.
Роман Кравец, УП