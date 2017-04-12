Комітет Іванчука схвалив звіт уряду і підтримав звільнення Білоуса
Середа, 12 квітня 2017, 17:04
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту прийняти до відома звіт уряду.
За таке рішення проголосували члени комітету у середу, після зустрічі з кабміном.
При голосуванні утрималася лише Вікторія Пташник.
Так само комітет в повному складі рекомендував звільнення Ігоря Білоуса з посади керівника фонду держмайна.
Як відомо, 10 квітня Білоус подав у відставку.
Пізніше він заявив, що прийняв рішення про відставку самостійно.
Роман Кравець, УП