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Комітет Іванчука схвалив звіт уряду і підтримав звільнення Білоуса

Середа, 12 квітня 2017, 17:04

Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту прийняти до відома звіт уряду.

За таке рішення проголосували члени комітету у середу, після зустрічі з кабміном.

При голосуванні утрималася лише Вікторія Пташник.

Так само комітет в повному складі рекомендував звільнення Ігоря Білоуса з посади керівника фонду держмайна.

Як відомо, 10 квітня Білоус подав у відставку.

Пізніше він заявив, що прийняв рішення про відставку самостійно.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ІванчукФонд держмайна
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