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Помер народний депутат Іванчук

Олена Рощіна, Роман РоманюкПонеділок, 25 вересня 2023, 09:18
Помер народний депутат Іванчук
Андрій Іванчук, фото з Facebook-сторінки політика

Народний депутат трьох останніх скликань Верховної Ради Андрій Іванчук помер у віці 50 років.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook, джерела "Української правди"

Пряма мова Стефанчука: "Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. 

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Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю".

Деталі: За інформацією УП, попередня причина смерті – відрив тромбу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У 2019 році Андрій Іванчук був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 88 округом (Івано-Франківська область). Із 6 грудня 2019 року він був членом депутатської групи "Довіра".

Із 12 грудня 2012 року до 27 листопада 2014 року Іванчук був нардепом від ВО "Батьківщина", а в 2014 році пройшов до парламенту від партії "Народний фронт".

У листопаді 2020 року Іванчука спіймали на неперсональному голосуванні.

Народився Андрій Іванчук 16 червня 1973 року в Івано-Франківську, йому було 50 років.

Теми: ІванчукВерховна Рада
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