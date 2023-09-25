Помер народний депутат Іванчук

Народний депутат трьох останніх скликань Верховної Ради Андрій Іванчук помер у віці 50 років.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook, джерела "Української правди"

Пряма мова Стефанчука: "Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук.

Реклама:

Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю".

Деталі: За інформацією УП, попередня причина смерті – відрив тромбу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У 2019 році Андрій Іванчук був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 88 округом (Івано-Франківська область). Із 6 грудня 2019 року він був членом депутатської групи "Довіра".

Із 12 грудня 2012 року до 27 листопада 2014 року Іванчук був нардепом від ВО "Батьківщина", а в 2014 році пройшов до парламенту від партії "Народний фронт".

У листопаді 2020 року Іванчука спіймали на неперсональному голосуванні.

Народився Андрій Іванчук 16 червня 1973 року в Івано-Франківську, йому було 50 років.