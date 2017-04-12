Комитет Иванчука одобрил отчет правительства и поддержал увольнение Белоуса
Среда, 12 апреля 2017, 17:04
Комитет по вопросам экономической политики рекомендует парламенту принять к сведению отчет правительства.
За такое решение проголосовали члены комитета в среду, после встречи с Кабмином.
При голосовании воздержалась только Виктория Пташник.
Так же комитет в полном составе рекомендовал освобождения Игоря Билоуса с должности руководителя Фонда госимущества.
Как известно, 10 апреля Билоус подал в отставку.
Позже он заявил, что принял решение об отставке самостоятельно.
Роман Кравец, УП