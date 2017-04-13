Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники попереджають, що ФСБ підкидає українцям на кордоні гранати

Четвер, 13 квітня 2017, 14:37

Російська сторона здійснює провокації проти громадян України на українсько-російському кордоні.

Про це повідомив прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян під час брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"До уваги громадян України, які в силу обставин змушені їздити в РФ. За нашою інформацією, ФСБ РФ спільно з прикордонниками під виглядом перевірки служби прикордонних і митних нарядів в російських пунктах пропуску періодично здійснюють провокації проти громадян України. Використовуючи адміністративний вплив, тиск і погрози, російські силовики змушують українців перевозити через кордон так звані "навчальні закладки" у вигляді гранат і боєприпасів. Ці речі даються їм на російській території, перед російськими пунктами пропуску", - сказав Слободян.

Він підкреслив, що українська сторона розцінює це як передумову для провокацій, які можуть призвести до створення конфліктних ситуацій на кордоні "у вигляді зрежисованих затримань російськими силовиками громадян України нібито за спроби ввезти в РФ заборонені предмети, в тому числі і зброю і боєприпаси".

Слободян також поінформував, що на адмінкордоні з Кримом зберігається висока активність ведення повітряної розвідки підрозділами РФ.

З початку місяця прикордонні загони зафіксували 12 польотів вертольотів МІ-8 і 10 випадків використання аеростатів.

Як відомо, у четвер російські ЗМІ повідомляють про те, що управління ФСБ по Самарській області РФ спільно з поліцією затримало агента української розвідки, який вивчав об'єкти військової та транспортної інфраструктури на території окупованого Донбасу і в Ростовській і Самарської областях РФ.

Теми: ФСБПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
ФСБ
ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
"Кинджалами вдарте": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: