Прикордонники попереджають, що ФСБ підкидає українцям на кордоні гранати

Російська сторона здійснює провокації проти громадян України на українсько-російському кордоні.

Про це повідомив прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян під час брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"До уваги громадян України, які в силу обставин змушені їздити в РФ. За нашою інформацією, ФСБ РФ спільно з прикордонниками під виглядом перевірки служби прикордонних і митних нарядів в російських пунктах пропуску періодично здійснюють провокації проти громадян України. Використовуючи адміністративний вплив, тиск і погрози, російські силовики змушують українців перевозити через кордон так звані "навчальні закладки" у вигляді гранат і боєприпасів. Ці речі даються їм на російській території, перед російськими пунктами пропуску", - сказав Слободян.

Він підкреслив, що українська сторона розцінює це як передумову для провокацій, які можуть призвести до створення конфліктних ситуацій на кордоні "у вигляді зрежисованих затримань російськими силовиками громадян України нібито за спроби ввезти в РФ заборонені предмети, в тому числі і зброю і боєприпаси".

Слободян також поінформував, що на адмінкордоні з Кримом зберігається висока активність ведення повітряної розвідки підрозділами РФ.

З початку місяця прикордонні загони зафіксували 12 польотів вертольотів МІ-8 і 10 випадків використання аеростатів.

Як відомо, у четвер російські ЗМІ повідомляють про те, що управління ФСБ по Самарській області РФ спільно з поліцією затримало агента української розвідки, який вивчав об'єкти військової та транспортної інфраструктури на території окупованого Донбасу і в Ростовській і Самарської областях РФ.