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Пограничники предупреждают, что ФСБ подбрасывает украинцам гранаты

Четверг, 13 апреля 2017, 14:37

Российская сторона осуществляет провокации против граждан Украины на украинско-российской границе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на брифинге в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Вниманию граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены ездить в РФ. По нашей информации, ФСБ РФ совместно с пограничниками под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов в российских пунктах пропуска периодически осуществляют провокации против граждан Украины. Используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют украинцев перевозить через границу так называемые "учебные закладки" в виде гранат и боеприпасов. Эти вещи даются им на российской территории, перед российскими пунктами пропуска", - сказал Слободян.

Он подчеркнул, что украинская сторона расценивает это как предпосылку для провокаций, которые могут привести к созданию конфликтных ситуаций на границе "в виде срежиссированных задержаний российскими силовиками граждан Украины якобы за попытки ввезти в РФ запрещенные предметы, в том числе и оружие и боеприпасы".

Слободян также проинформировал, что на админгранице с Крымом сохраняется высокая активность ведения воздушной разведки подразделениями РФ. С начала месяца погранотряды зафиксировали 12 полетов МИ-8 и 10 случаев использования аэростатов.

Как известно, в четверг российские СМИ сообщают о том, что управление ФСБ по Самарской области РФ совместно с полицией задержало агента украинской разведки, который изучал объекты военной и транспортной инфраструктуры на территории оккупированного Донбасса и в Ростовской и Самарской областях РФ.

Темы: ФСБПограничная служба
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