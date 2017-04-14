Трамп назвав удар по позиціях ІДІЛ в Афганістані "успішною місією"

Американський президент Дональд Трамп назвав удар по позиціях "Ісламської держави" на сході Афганістану "дуже, дуже успішною місією".

Про це повідомляє канал CNBC.

Трамп також зазначив, що дуже пишається військовими США.

"Всі чудово знають, що сталося, і що я дав доручення своїм збройним силам. У нас є найкращі військові в світі, і вони виконують свою роботу як завжди", - заявив президент США

Трамп додав, що був упевнений в збройних силах, тому що "відверто кажучи, вони були настільки успішними останнім часом".

"Якщо ви подивитеся на те, що сталося за останні вісім тижнів, і порівняєте, що насправді сталося за останні вісім років, ви побачите, що є величезна різниця", - сказав він.

Трамп не надав детальнішої інформації про операцію.

Як відомо, США скинули найбільшу неядерну бомбу GBU-43 на печери, які використовувала "Ісламська держава" на сході Афганістану.