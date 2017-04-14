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Трамп назвал удар по позициям ИГИЛ в Афганистане "успешной миссией"

Пятница, 14 апреля 2017, 03:17

Американский президент Дональд Трамп назвал удар по позициям "Исламского государства" на востоке Афганистана "очень, очень успешной миссией".

Об этом сообщает канал CNBC.

Трамп также отметил, что очень гордится военными США.

"Все прекрасно знают, что произошло, и что я дал поручение своим вооруженным силам. У нас есть величайшие военные в мире, и они выполняют свою работу как обычно", - заявил президент США

Трамп добавил, что был уверен в вооруженных силах, потому что "откровенно говоря, они были настолько успешными в последнее время".

"Если вы посмотрите на то, что произошло за последние восемь недель, и сравните, что на самом деле произошло за последние восемь лет, вы увидите, что есть огромная разница", - сказал он.

Трамп не предоставил более подробной информации об операции.

Как известно, США сбросили самую большую неядерную бомбу GBU-43 на пещеры, которые использовало "Исламское государство" на востоке Афганистана.

Темы: ТрампАфганистан
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