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Бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

П'ятниця, 14 квітня 2017, 19:04

Проросійські бойовики 29 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Вказується, що "провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-терористичних військ відбуваються вздовж усієї лінії розмежування".

"На Приморському напрямку, противник вогнем мінометів калібру 120-мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї накривав захисників Водяного. З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів бив по оборонцях Павлополя. Під Широкиним, Гнутовим та Талаківкою морських піхотинців обстрілювали зі стрілецької зброї", - повідомляє штаб.

"На Донецькому напрямку, по позиціях поблизу населених пунктів Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве та Кам`янка ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поблизу Пісків вів вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру" – сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що на Луганському напрямку, підрозділи російсько-окупаційних військ з мінометів калібру 120-мм та автоматичних гранатометів відкривали вогонь по захисниках Катеринівки, а "оборонців Попасної противник обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї".

Як відомо, раніше в прес-центрі повідомили, що троє українських військовослужбовців отримали поранення в ході антитерористичної операції 14 квітня, ще один боєць травмований.

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
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