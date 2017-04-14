Боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ – штаб

Пророссийские боевики 29 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ на Донбассе.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.



Указывается, что "провокационные обстрелы украинских позиций со стороны российско-террористических войск происходят вдоль всей линии разграничения".



"На Приморском направлении, противник огнем минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия накрывал защитников Водяного. С противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров бил по защитникам Павлополя. В Широкино, Гнутово и Талаковке морских пехотинцев обстреливали из стрелкового оружия", - сообщает штаб.



"На Донецком направлении, по позициям вблизи населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Зайцево и Поле враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам вблизи Песков вел огонь из гранатометов и пулеметов крупного калибра", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что на Луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов открывали огонь по защитникам Катериновки, а "защитников Попасной противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия".



Как известно, ранее в пресс-центре сообщили, что трое украинских военнослужащих получили ранения в ходе антитеррористической операции 14 апреля, еще один боец травмирован.



Украинская правда