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Боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ – штаб

Пятница, 14 апреля 2017, 19:04

Пророссийские боевики 29 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Указывается, что "провокационные обстрелы украинских позиций со стороны российско-террористических войск происходят вдоль всей линии разграничения".

"На Приморском направлении, противник огнем минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия накрывал защитников Водяного. С противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров бил по защитникам Павлополя. В Широкино, Гнутово и Талаковке морских пехотинцев обстреливали из стрелкового оружия", - сообщает штаб.

"На Донецком направлении, по позициям вблизи населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Зайцево и Поле враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам вблизи Песков вел огонь из гранатометов и пулеметов крупного калибра", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов открывали огонь по защитникам Катериновки, а "защитников Попасной противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия".

Как известно, ранее в пресс-центре сообщили, что трое украинских военнослужащих получили ранения в ходе антитеррористической операции 14 апреля, еще один боец травмирован.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТО
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