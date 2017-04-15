Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР готова завдати США "ядерного удару у відповідь"

Субота, 15 квітня 2017, 09:51

Північна Корея попередила США про готовність завдати ядерного удару у відповідь. 

Про це заявив віце-маршал Корейської Народної Армії Чхве Рен Хе, повідомляє ВВС.

Коментарі віце-маршала з'явилися на тлі святкування Північною Кореєю 105-річчя з дня народження Кім Ір Сена, під час якого відбувся парад у Пхеньяні за участю військовихтанків та іншої військової техніки, а також чуток про те, що КНДР може провести ще одне ядерне випробування.

"Ми готові відповісти на тотальну війну тотальною війною, готові завдати у відповідь ядерний удар на будь-яку ядерну атаку", - заявив він. 

Як відомо, раніше США заявили, що готові завдати превентивного удару по Північній Кореї, якщо будуть впевнені, що вона збирається провести випробування ядерної зброї.

Згодом АР повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення проводити відносно КНДР політику максимального тиску, відкинувши варіанти військового втручання і повалення диктатури в країні.

У свою чергу Північна Корея заявила, що готова використати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США, яка знаходиться поблизу Корейського півострова.

Українська правда 

Теми: Північна Кореяядерна зброяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Північна Корея
Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у море
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
КНДР випустила дві ракети малої дальності
Останні новини
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працює по "Шахедах", чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: