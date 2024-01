Північна Корея на параді вперше показала ракети для субмарин

Північна Корея на параді в Пхеньяні вперше представила балістичні ракети, призначені для запуску з підводних човнів.

Про це повідомляє Reuters.

Державне телебачення Північної Кореї показало кадри з ракетами Pukkuksong-2 (балістичні ракети підводних човнів) на вантажівках, які пройдуть парадом в Пхеньяні на честь дня народження основоположника північнокорейської ідеології чучхе Кім Ір Сена.

Реклама:

#DPRK holds military parade to mark 105th birthday of founder Kim Il Sung amid heightened tensions on the #KoreanPeninsula pic.twitter.com/Dlrk3GKoRv