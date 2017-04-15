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Північна Корея на параді вперше показала ракети для субмарин

Субота, 15 квітня 2017, 06:34

Північна Корея на параді в Пхеньяні вперше представила балістичні ракети, призначені для запуску з підводних човнів.

Про це повідомляє Reuters.

Державне телебачення Північної Кореї показало кадри з ракетами Pukkuksong-2 (балістичні ракети підводних човнів) на вантажівках, які пройдуть парадом в Пхеньяні на честь дня народження основоположника північнокорейської ідеології чучхе Кім Ір Сена.

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Раніше Північна Корея заявила, що готова використати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США, яка знаходиться поблизу Корейського півострова.

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Ударна група ВМС США Карл Вінсон, в яку входить авіаносець і інші військові кораблі, знаходиться там для підтримки готовності в регіоні, оскільки США не виключають, що Північна Корея може готувати ракетний пуск або ядерне випробування в честь 105-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена.

Раніше повідомлялося, США готові завдати превентивного удару по Північній Кореї, якщо будуть впевнені, що вона збирається провести випробування ядерної зброї.

Пізніше агентство Associated Press повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення проводити відносно КНДР політику максимального тиску, відкинувши варіанти військового втручання і повалення диктатури в країні.

Теми: Північна КореяСША
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