Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров вирішив, що Київ відмовляється виконувати "мінські домовленості"

Субота, 15 квітня 2017, 14:50

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що заява секретаря РНБО Олександра Турчинова про безальтернативність просування українських військ у східні райони України свідчить про відмову Києва виконувати "мінські домовленості".

Про це Лавров заявив 15 квітня на прес-конференції в Москві, повідомляє Інтерфакс.

"Заява (Турчинова) означає те, що Київ відмовляється виконувати ту саму частину мінських домовленостей, щодо питань безпеки, яку вважає пріоритетною і невід'ємною", - заявив Лавров.

"Нам давно зрозуміло, що цю лінію взято керівництвом України свідомо", - додав він.

Також Лавров зазначив, що на найближчій зустрічі у "нормандському форматі" це буде "одним з дуже серйозних питань для розгляду".

Як відомо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв'ю українській службі BBC заявив про те, що в України немає іншої альтернативи, окрім як перемагати і "метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід (України)".

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працює по "Шахедах", чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: