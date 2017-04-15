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Затримання кримських татар: Один з 6 заарештованих вийшов з СІЗО

Субота, 15 квітня 2017, 17:15

У анексованому Криму з-під варти звільнили одного з шести затриманих напередодні кримських татар, звинувативши їх у пропаганді "Хізб ут-Тахрір" та опорі співробітникам внутрішніх справ. 

Як повідомила 15 квітня активістка Муміне Салієва на своїй сторінці у Facebook, із СІЗО у Сімферополі вийшов Ескендер Меметов

"Термін адміністративного арешту Ескендера Меметова завершився. Вийшов. Зі спецприймальника для адмінзатриманих у м.Сімферополь на вул.Павленко. Хоча джемаат зібрався в очікуванні зустріти Ескендера біля будівлі РВВС у Бахчисараї", - повідомила вона. 

Як повідомляє "Радіо Свобода", 19-річний Ескендер Меметов – син фігуранта "справи бахчисарайських мусульман" Ремзі Меметова, який перебуває у СІЗО з травня 2016 року.

Як відомо, 13 квітня російські силовики провели обшуки у будинках мусульман, очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків та звуки пострілів.  Сейдамет Мустафаєв і Мідат Муждабаєв, в чиїх будинках провели обшуки, отримали 12 та 3 доби адміністративного арешту.

Трьох кримських татар, які прийшли підтримати обшукуваних, затримали і відвезли на автозаку до місцевого відділення поліції.

Бахчисарайський районний суд окупованого Криму заарештував шість затриманих осіб, звинувативши їх у пропаганді "Хізб ут-Тахрір" і опорі співробітникам внутрішніх справ.

Засідання підконтрольного РФ Бахчисарайського районного суду тривало кілька годин і проходило в закритому режимі. Адвокатів допустили тільки до деяких затриманих.

Азіз Азізов і Мустафа Абдураманов отримали по 7 діб адміністративного арешту. Ремзі Зудіев, що страждає на цукровий діабет і переніс важку операцію на серці, засуджений на 3 доби. Ескендер Меметов отримав дві доби арешту. Шевкету Абдураманову суд виніс рішення про накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Теми: Кримсуданексіякримські татари
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