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Задержания крымских татар: Один из 6 арестованных вышел из СИЗО

Суббота, 15 апреля 2017, 17:15

В аннексированном Крыму из-под стражи освободили одного из шести задержанных накануне крымских татар, обвинив их в пропаганде "Хизб ут-Тахрир" и сопротивлении сотрудникам внутренних дел.

Как сообщила 15 апреля активистка Мумине Салиева на своей странице в Facebook, из СИЗО в Симферополе вышел Ескендер Меметов.

"Срок административного ареста Эскендера Меметова завершился. Вышел. Из спецприемника для админзадержанных в Симферополе на ул.Павленко. Хотя джемаат собрался в ожидании встретить Эскендера у здания РОВД в Бахчисарае", - сообщила она.

Как сообщает "Радио Свобода", 19-летний Эскендер Меметов - сын фигуранта "дела бахчисарайских мусульман" Ремзи Меметова, который находится в СИЗО с мая 2016 года.

Как известно, 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман, очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуки выстрелов. Сейдамет Мустафаев и Мидат Муждабаев, в чьих домах провели обыски, получили 12 и 3 суток административного ареста.

Троих крымских татар, которые пришли поддержать обыскиваемых, задержали и отвезли на автозаке в местное отделение полиции.

Бахчисарайский районный суд оккупированного Крыма арестовал шесть задержанных, обвинив их в пропаганде "Хизб ут-Тахрир" и сопротивлении сотрудникам внутренних дел.

Заседание подконтрольного РФ Бахчисарайского районного суда длилось несколько часов и проходило в закрытом режиме. Адвокатов допустили только к некоторым задержанным. 

Азиз Азизов и Мустафа Абдураманов получили по 7 суток административного ареста. Ремзи Зудиев, страдающий сахарным диабетом и перенесший тяжелую операцию на сердце, осужден на 3 суток. Ескендер Меметов получил двое суток ареста. Шевкету Абдураманову суд вынес решение о наложении штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Темы: Крымсуданнексиякрымские татары
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