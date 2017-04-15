Українські заручники в ОРДО отримали передачі від Червоного хреста

Місія Міжнародного комітету Червоного хреста передала українським військовим, які утримуються заручниках у Макіївській колонії та Донецькому слідчому ізоляторі передачі до Великодня.

Про це повідомила в Facebook віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Сьогодні місія МКЧХ вперше за весь цей час змогла передати передачі нашим хлопцям- військовим, заручникам в Макіївську колонію і в Донецький слідчий ізолятор. Саме про передачу до Великодня домовилися на останній зустрічі гуманітарної групи в Мінську. Маленька гуманітарна і психологічна, але така важлива підтримка для незаконно утримуваних українців", - написала вона.

Геращенко також висловила радість, що домовленості останньої зустрічі в Мінську "потихеньку виконуються".