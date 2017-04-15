Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські заручники в ОРДО отримали передачі від Червоного хреста

Субота, 15 квітня 2017, 18:31

Місія Міжнародного комітету Червоного хреста передала українським військовим, які утримуються заручниках у Макіївській колонії та Донецькому слідчому ізоляторі передачі до Великодня.

Про це повідомила в Facebook віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Сьогодні місія МКЧХ вперше за весь цей час змогла передати передачі нашим хлопцям- військовим, заручникам в Макіївську колонію і в Донецький слідчий ізолятор. Саме про передачу до Великодня домовилися на останній зустрічі гуманітарної групи в Мінську. Маленька гуманітарна і психологічна, але така важлива підтримка для незаконно утримуваних українців", - написала вона.

Геращенко також висловила радість, що домовленості останньої зустрічі в Мінську "потихеньку виконуються".

"Українська правда" у Threads

Теми: заручникиДонбасГеращенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
заручники
РФ утримує більше 20 тисяч цивільних заручників, після деокупації цифра збільшиться – Лубінець
Окупанти викрали секретаря міськради Олешок на Херсонщині
Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський
Останні новини
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працює по "Шахедах", чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: