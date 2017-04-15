Украинские заложники в ОРДО получили передачи от Красного креста

Миссия Международного комитета Красного креста передала украинским военным, которые содержатся заложниках в Макеевской колонии и Донецком следственном изоляторе передачи к Пасхе.

Об этом сообщила в Facebook вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Сегодня миссия МККК впервые за все это время смогла передать передачи нашим парням-военным, заложникам в Макеевскую колонию и в Донецкий следственный изолятор. Именно о передаче к Пасхе договорились на последней встрече гуманитарной группы в Минске. Маленькая гуманитарная и психологическая, но такая важная поддержка для незаконно удерживаемых украинцев", - написала она.

Геращенко также выразила радость, что договоренности последней встречи в Минске "потихоньку выполняются".