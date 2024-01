СМИ: Северная Корея провела неудачный запуск ракеты

Северная Корея в воскресенье, 16 апреля, попыталась запустить ракету, однако пуск оказался неудачным.

Об этом сообщает агентство АFР со ссылкой на военных Южной Кореи.

"Сегодня утром Северная Корея попыталась запустить ракету неизвестного типа в районе Синпо в провинции Хамгён-Намдо, но мы подозреваем, что запуск не удался", - заявили в минобороны Южной Кореи.

Другие подробности не сообщаются.

Позже американские военные сообщили, что ракета взорвалась практически на старте. Ее тип еще не известен.

