Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Северная Корея провела неудачный запуск ракеты

Воскресенье, 16 апреля 2017, 02:28
СМИ: Северная Корея провела неудачный запуск ракеты

Северная Корея в воскресенье, 16 апреля, попыталась запустить ракету, однако пуск оказался неудачным.

Об этом сообщает агентство АFР со ссылкой на военных Южной Кореи.

"Сегодня утром Северная Корея попыталась запустить ракету неизвестного типа в районе Синпо в провинции Хамгён-Намдо, но мы подозреваем, что запуск не удался", - заявили в минобороны Южной Кореи.

Другие подробности не сообщаются.

Позже американские военные сообщили, что ракета взорвалась практически на старте. Ее тип еще не известен.

Как известно, ранее США заявили, что готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, если будут уверены, что она собирается провести испытание ядерного оружия.

Позже АР сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение проводить в отношении КНДР политику максимального давления, отбросив варианты военного вмешательства и свержения диктатуры в стране. 

В свою очередь Северная Корея заявила, что готова использовать оружие против ударной группы военно-морского флота США, которая находится около Корейского полуострова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Северная Корея
КНДР выпустила две ракеты малой дальности
РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН
Ким Чен Ын стремится к укреплению стратегического сотрудничества с Россией
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: