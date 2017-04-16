СМИ: Северная Корея провела неудачный запуск ракеты

Северная Корея в воскресенье, 16 апреля, попыталась запустить ракету, однако пуск оказался неудачным.

Об этом сообщает агентство АFР со ссылкой на военных Южной Кореи.

"Сегодня утром Северная Корея попыталась запустить ракету неизвестного типа в районе Синпо в провинции Хамгён-Намдо, но мы подозреваем, что запуск не удался", - заявили в минобороны Южной Кореи.

Другие подробности не сообщаются.

Позже американские военные сообщили, что ракета взорвалась практически на старте. Ее тип еще не известен.

BREAKING: US military says North Korean missile explodes on launch, type of missile not yet known. — The Associated Press (@AP) 15 апреля 2017 г.

Как известно, ранее США заявили, что готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, если будут уверены, что она собирается провести испытание ядерного оружия.

Позже АР сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение проводить в отношении КНДР политику максимального давления, отбросив варианты военного вмешательства и свержения диктатуры в стране.

В свою очередь Северная Корея заявила, что готова использовать оружие против ударной группы военно-морского флота США, которая находится около Корейского полуострова.