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Сербія хоче купити два дивізіона ракетних комплексів С-300 - РосЗМІ

Неділя, 16 квітня 2017, 16:59

Сербії потрібні 2 дивізіони зенітних ракетних систем С-300 і полковий командний пункт, їх придбання обговорюється з Росією і Білоруссю.

Як повідомляє російське РІА Новости, про це 16 квітня повідомив прем'єр-міністр країни Олександр Вучич.

За його словами, Вучич особисто розмовляв про це з президентами РФ Володимиром Путіним і Білорусі Олександром Лукашенком.

"Щодо С-300 немає угоди. Я згадав про це на переговорах з президентом Путіним, і ми розмовляли про це. Розмовляв про це і з Лукашенком", - зазначив Вучич.

Як відомо, раніше глава міноборони Сербії заявляв, що з Білорусією планується вести переговори по С-300.

Теми: Росіязброя
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