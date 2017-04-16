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Сербия хочет купить два дивизиона ракетных комплексов С-300 - РосСМИ

Воскресенье, 16 апреля 2017, 16:59

Сербии нужны 2 дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт, их приобретение обсуждается с Россией и Беларусью.

Как сообщает российское РИА Новости, об этом 16 апреля сообщил премьер-министр страны Александр Вучич.

По его словам, Вучич лично разговаривал об этом с президентами РФ Владимиром Путиным и Беларуси Александром Лукашенко.

"По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с Лукашенко", - отметил Вучич.

Как известно, ранее глава минобороны Сербии заявлял, что с Белоруссией планируется вести переговоры по С-300. 

Темы: Росcияоружие
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