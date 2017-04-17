Китай согласился сотрудничать с США по вопросу Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин совместно работают над урегулированием ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Об этом пишет DW.com.

"Почему бы я называл Китай валютным манипулятором, если они работают с нами над северокорейской проблемой? Мы увидим, что произойдет", - написал Трамп в Twitter.

Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 квітня 2017 р.

Это заявление прозвучало на фоне очередного, на этот раз неудачного, запуска баллистической ракеты, который в тот же день провела КНДР.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер тоже заявил 16 апреля о существовании консенсуса с Китаем по ядерной программе КНДР.

"Я думаю, сейчас есть международный консенсус - включая китайцев и китайское руководство, - что эта ситуация просто не может продолжаться", - цитирует Макмастера информагентство AFP.

По словам Макмастера, Трамп дал четко понять, что не позволит Пхеньяну угрожать США и их союзникам в регионе. Консенсус с участием Китая заключается в том, "что эта проблема достигает критической точки. И поэтому для нас настало время принять все меры, которые мы можем принять, за исключением военного варианта, чтобы попытаться решить эту проблему мирным путем", - уточнил советник президента США .

Китай является важнейшим торговым партнером Северной Кореи, что предоставляет ему рычаги влияния на изолированного соседа. Ранее в интервью Wall Street Journal Трамп сообщил, что предложил президенту Китая Си Цзиньпину уступки в торговой сделке между США и Китаем в обмен на помощь в решении вопроса Северной Кореи. По словам Трампа, США обеспокоены дефицитом торгового балланса с Китаем, но готовы смириться с этим, если проблема будет решена.