Китай согласился сотрудничать с США по вопросу Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин совместно работают над урегулированием ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Об этом пишет DW.com.

"Почему бы я называл Китай валютным манипулятором, если они работают с нами над северокорейской проблемой? Мы увидим, что произойдет", - написал Трамп в Twitter.

Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens!