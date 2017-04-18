У суді над Чийгозом розповіли, як звозили проросійських активістів

Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму в рамках чергового засідання у кримінальній справі стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза допитує екс-главу Республіканського комітету АРК з інформації Шевкета Меметова.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Він заявив, що учасники обох мітингів 26 лютого 2014 року розпочали збиратися ще до 9 ранку. При цьому приблизно до 11 години обидві сторони були налаштовані миролюбно, деякі спілкувалися між собою. Ситуація змінилася в бік агресії після організованого прибуття великої групи проросійських учасників.

Меметов стверджує, що бачив понад 10 автобусів з Севастополя і Бахчисарая, на яких після мітингу організовано роз'їжджалися проросійськи налаштовані особи. Крім того, Меметов зазначив бездіяльність співробітників міліції, які не вживали ніяких дій, щоб запобігти зіткненням.

На засіданні по "справі Чийгоза" 13 квітня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму допитував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - по заступнику голови Меджлісу, і окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.