Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У суді над Чийгозом розповіли, як звозили проросійських активістів

Вівторок, 18 квітня 2017, 14:25
У суді над Чийгозом розповіли, як звозили проросійських активістів

Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму в рамках чергового засідання у кримінальній справі стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза допитує екс-главу Республіканського комітету АРК з інформації Шевкета Меметова.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Він заявив, що учасники обох мітингів 26 лютого 2014 року розпочали збиратися ще до 9 ранку. При цьому приблизно до 11 години обидві сторони були налаштовані миролюбно, деякі спілкувалися між собою. Ситуація змінилася в бік агресії після організованого прибуття великої групи проросійських учасників.

Меметов стверджує, що бачив понад 10 автобусів з Севастополя і Бахчисарая, на яких після мітингу організовано роз'їжджалися проросійськи налаштовані особи. Крім того, Меметов зазначив бездіяльність співробітників міліції, які не вживали ніяких дій, щоб запобігти зіткненням.

На засіданні по "справі Чийгоза" 13 квітня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму допитував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - по заступнику голови Меджлісу, і окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.

Теми: Кримкримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: