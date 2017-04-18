Від Порошенка і Гройсмана чекають наглядачів за "Укроборонпромом"

В державному концерні "Укроборонпром" необхідно створити Наглядову раду як самостійний орган, який мав би контролювати групу підприємств на рівні з гендиректором.

Про це сказано у заяві Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони.

"Наглядову раду при "Укроборонпромі" досі не сформовано через відсутність політичної волі у влади. Кабінет міністрів на чолі з прем’єр-міністром та першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки, що відповідальні за оборонну промисловість країни, досі не виконали своїх безпосередніх обов’язків. Тому всі питання в "Укроборонпромі" вирішуються в ручному режимі вертикаллю президента", – вважає секретар НАКО Віктор Плахута.

"До того ж, принципи формування Наглядової ради залишаються непрозорими. Адже три члени в раду призначаються президентом, а ще два – Кабінетом міністрів. В органі не залишається місця для незалежних членів, які б мали складати більшість", - сказано у заяві.

НАКО також повідомляє, що закупівлі Концерну є здебільшого непрозорими.

"За результатами аналізу системи електронних закупівель ProZorro встановлено, що лише 22 з 128 підприємств "Укроборонпрому" зареєструвалися в системі. А з них тільки 15 підприємств оприлюднили звіти про укладені договори", - йдеться у заяві.

В НАКО наполягають на завершенні формування Наглядової ради Концерну.

"Більшість членів цього органу повинна бути незалежною. Необхідно провести відкрите громадське обговорення кандидатів до Наглядової ради", - сказано у заяві.

Водночас зазначається, "закупівлі в оборонній сфері повинні здійснюватися відкрито та прозоро. Тому всі підприємства ДК "Укроборонпром" повинні використовувати систему електронних закупівель ProZorro та оприлюднювати звіти про укладені договори".

Як відомо, 14 квітня на "Українській правді" було опубліковане журналістське розслідування про злочинні схеми Державного концерну "Укроборонпром".

Йдеться про замовлення фіктивних робіт на мільйонні суми, а також уникнення оподаткування.

Така ситуація, на думку автора, склалася через неможливість контролю діяльності підприємств з боку суспільства, а також повне зосередження контролю над "Укроборонпромом" в руках президента України і залежного від нього генерального директора Концерну.

Українська правда