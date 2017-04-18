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Теракт в Петербурге: один из задержанных не признает вину

Вторник, 18 апреля 2017, 18:38

Один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро Аброр Азимов заявил, что не признавал своей вины.

Об этом он сказал в зале Басманного суда Москвы, передают РИА Новости.

"Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву - я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - заявил он.

По словам Азимова, ему дали команду, но он не знал, что участвует в теракте. Какую именно команду ему дали и кто, пока неясно.

Ранее его адвокат Армен Задоян заявил, что Азимов признает вину.

В свою очередь, представитель СК рассказал в суде, что следствие продолжает поиск организаторов и соучастников террористов, устроивших взрыв в петербургском метро.

Азимова задержали накануне в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Джалилов. Он оставил замаскированную бомбу на "Площади восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 пассажиров, погиб террорист, который привел в действие взрывное устройство, более 50 пострадали.

Темы: терактРосcия
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