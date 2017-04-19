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У Дніпрі і на Харківщині через сніг обмежили рух транспорту

Середа, 19 квітня 2017, 10:31

У зв’язку з погіршенням погодних умов на території міста Дніпро вводиться тимчасове обмеження на рух вантажних транспортних засобів.

Про це повідомляє 19 квітня управління безпеки дорожнього руху департаменту превентивної діяльності Національної поліції.

Зазначається, що з метою забезпечення належної роботи снігоприбиральної техніки з 7:00 ранку тимчасово обмежено в’їзд вантажних автомобілів до міста Дніпро.

 
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Окрім того, на території Харківської області періодично притримується рух транспортних засобів на ділянках спусків, підйомів для подолання наслідків стихії.

Зважаючи на погодні умови, Національна поліція радить керманичам авто за можливості утриматися від поїздок на власному авто та скористатися послугами громадського транспорту.

Водіїв великовагового транспорту попереджають, що тимчасове обмеження на в’їзд вантажного транспорту діятиме на час виконання робіт щодо ліквідації наслідків негоди.

За даними поліції, на території Херсонської, Полтавської, Запорізької областей дорожнє покриття місцями засніжене.

У свою чергу Державна служба з надзвичайних ситуацій знову попереджає про погіршення погодних умов на всій території України.

У зв’язку з вторгненням арктичного повітря 19-22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні грунту 3-8°, температура вдень 2-9° тепла.

У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.

Як повідомлялося, в середу в'їзд і виїзд в місто Дніпро з боку Запоріжжя опинився заблокованим через великий транспортний затор, що утворився через заметіль і снігові перемети на дорогах.

У соцмережах повідомляють, що Харків, Запоріжжя та Полтаву також засипало снігом.

Українська правда

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Теми: погодаДніпроХарківська область
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