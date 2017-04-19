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В Днипре и на Харьковщине из-за снега движение транспорта ограничено

Среда, 19 апреля 2017, 10:31

В связи с ухудшением погодных условий на территории города Днипро вводится временное ограничение на движение грузовых транспортных средств.

Об этом сообщает 19 апреля управление безопасности дорожного движения департамента превентивной деятельности Национальной полиции.

Отмечается, что с целью обеспечения надлежащей работы снегоуборочной техники с 7:00 утра временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город Днипро.

 
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Кроме того, на территории Харьковской области периодически придерживается движение транспортных средств на участках спусков, подъемов для преодоления последствий стихии.

Учитывая погодные условия, Национальная полиция советует руководителям авто по возможности воздержаться от поездок на собственном авто и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Водителей большегрузного транспорта предупреждают, что временное ограничение на въезд грузового транспорта будет действовать на время выполнения работ по ликвидации последствий непогоды.

По данным полиции, на территории Херсонской, Полтавской, Запорожской областей дорожное покрытие местами заснеженное.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вновь предупреждает об ухудшении погодных условий на всей территории Украины.

В связи с вторжением арктического воздуха 19-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 °, на поверхности почвы 3-8 °, температура днем 2-9 ° тепла.

В южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

Как сообщалось, в среду въезд и выезд в город Днепр со стороны Запорожье оказался заблокированным из-за большой транспортной пробки, образовавшийся из-за метели и снежных заносов на дорогах.

В соцсетях сообщают, что Харьков, Запорожье и Полтаву также засыпало снегом.

Украинская правда

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Темы: погодаДнепрХарьковская область
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