Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через негоду в Україні знеструмлено понад 500 населених пунктів

Четвер, 20 квітня 2017, 00:22

В Україні через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 505 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу, шквалисті пориви вітру 15-20 м/с), через обриви ліній електропередач і спрацювання систем захисту залишаються знеструмленими 505 населених пунктів (відновлено 69) у п’яти областях, а саме: Дніпропетровська – 287 (відновлено 11), Харківська – 127 (відновлено 24), Полтавська – 53 (відновлено 20), Запорізька – 24 (відновлено 12) та Херсонська – 14 (відновлено 2)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через налипання мокрого снігу та вітру в Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях впали близько 2,5 тисяч дерев.

Також повідомляється, що станом на 19:00 обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.

Як відомо, останньої доби в східних та південних регіонах України погіршилися погодні умови. В Запоріжжі, Харкові, Дніпрі випав сніг.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: