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Из-за непогоды в Украине обесточены более 500 населенных пунктов

Четверг, 20 апреля 2017, 00:22

В Украине из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 505 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега, шквалистые порывы ветра 15-20 м/с), из-за обрывов линий электропередач и срабатывания систем защиты остаются обесточенными 505 населенных пунктов (восстановлено 69) в пяти областях, а именно: Днепропетровская - 287 (восстановлено 11), Харьковская - 127 (восстановлено 24), Полтавская - 53 (восстановлено 20), Запорожская - 24 (восстановлено 12) и Херсонская - 14 (восстановлено 2)", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за налипания мокрого снега и ветра в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях упали около 2,5 тысяч деревьев.

Также сообщается, что по состоянию на 19:00 ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

Как известно, за последние сутки в восточных и южных регионах Украины ухудшились погодные условия. В Запорожье, Харькове, Днипре выпал снег.

Темы: погодаэнергетика
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