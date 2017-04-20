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Сущенко написав лист колегам-журналістам

Четвер, 20 квітня 2017, 11:08
Сущенко написав лист колегам-журналістам

Український журналіст Роман Сущенко, якого понад півроку тому незаконно заарештували в Росії, подякував усім українським та іноземним колегам по журналістському цеху за підтримку і солідарність.

Про це він написав у своєму листі із СІЗО "Лефортово", передає "Укрінформ".

"Останні півроку доля дарує мені унікальну можливість оцінити та відчути силу і глибину журналістської солідарності та підтримки від багатьох колег по цеху, професійних та громадських організацій. Дякую вам за ці хвилини!" – пише Сущенко.

Журналіст подякував колективу свого інформагентства, міжнародним журналістським організаціям, представникам ПЕН-клубу, багатьом колегам по цеху.

"Я вам щиро дякую і вірю, що незабаром настане той день, коли зможу подякувати вам особисто", – наголошує незаконно ув’язнений український журналіст.

Він згадує, що у квітні 2017 року виповнюється 15 років, як він свідомо присвятив своє життя журналістиці.

"З того часу мені не доводилося шкодувати про свій вибір", – написав Сущенко.

 
 

Як відомо, Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було висунуто звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ спростували цю заяву, в тому числі офіційно, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції – з 2010 року.

24 січня 2017 року на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі було ухвалено резолюцію, в якій були висунуті вимоги звільнити Сущенка, а також припинити переслідування українських журналістів на території окупованого Криму.

Теми: Сущенкоправа людини
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