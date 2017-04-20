Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сущенко написал письмо коллегам-журналистам

Четверг, 20 апреля 2017, 11:08
Сущенко написал письмо коллегам-журналистам

Украинский журналист Роман Сущенко, которого более полугода назад незаконно арестовали в России, поблагодарил всех украинских и иностранных коллег по журналистскому цеху за поддержку и солидарность.

Об этом он написал в своем письме из СИЗО "Лефортово", передает "Укринформ".

"Последние полгода судьба дарит мне уникальную возможность оценить и почувствовать силу и глубину журналистской солидарности и поддержки от многих коллег по цеху, профессиональных и общественных организаций. Благодарю вас за эти минуты!" – пишет Сущенко.

Журналист поблагодарил коллектив своего информагентства, международные журналистские организации, представителей ПЕН-клуба, многих коллег по цеху.

"Я вас искренне благодарю и верю, что скоро наступит тот день, когда смогу поблагодарить вас лично", – отмечает незаконно заключенный украинский журналист.

Он упоминает, что в апреле 2017 года исполняется 15 лет, как он сознательно посвятил свою жизнь журналистике.

"С тех пор мне не приходилось жалеть о своем выборе", – написал Сущенко.

 
 

Как известно, Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции – с 2010 года.

24 января 2017 года на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге была принята резолюция, в которой были выдвинуты требования освободить Сущенко, а также прекратить преследование украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

Темы: Сущенкоправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: