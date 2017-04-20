Після виборів у Франції нормандський формат збережеться – посол

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон вважає, що переговори в "нормандському форматі" збережуться після президентських виборів у Франції.

"Швидше за все, так", – сказала вона журналістам, передають "Українські новини".

"Те, що було сказано в понеділок із боку й України, й Росії, – обидві сторони хочуть зберегти цей формат", – зазначила дипломат.

"Звісно, я не можу говорити за майбутній уряд Франції, але, швидше за все, продовжить", – заявила Дюмон.

Вона додала, що зараз політично ситуація мало змінюється, Україна зазнає щоденних втрат на сході країни, тому Франція планує надалі докладати зусиль, щоб знайти вихід із ситуації.

Посол Франції в Україні також наголосила, що Росія має виконувати рішення Міжнародного суду Організації об'єднаних націй:

"Вона повинна, якщо Росія хоче, щоб її бачили як серйозну країну на міжнародній арені. Усі країни повинні стежити за тим, що Міжнародний суд вирішує. Тож тут немає вибору".

За словами Дюмон, Франція завжди ретельно стежить за тим, що відбувається в Криму, зокрема з кримськими татарами, тому дане рішення суду має особливе значення, у тому числі в частині забезпечення волі кримськотатарського народу на півострові.

Як відомо, у ніч на 18 квітня лідери країн "нормандського формату" – України, Росії, Німеччини й Франції – поговорили телефоном і, зокрема, виступили за підтримку режиму припинення вогню на Донбасі й активізацію обміну заручників "усіх на всіх".

А до вечора 19 квітня Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію забезпечити роботу Меджлісу кримськотатарського народу й надати доступ до навчання українською мовою в анексованому з 2014 року Криму.

23 квітня у Франції відбудуться вибори президента. Якщо переможця не визначить перший тур, то 7 травня має відбутися другий тур виборів.