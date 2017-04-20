После выборов во Франции нормандский формат сохранится – посол

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает, что переговоры в "нормандском формате" сохранятся после президентских выборов во Франции.

"Скорее всего, да", – сказала она журналистам, передают "Українські новини".

"То, что было сказано в понедельник со стороны и Украины, и России, – обе стороны хотят сохранить этот формат", – отметила дипломат.

"Естественно, я не могу говорить за будущее правительство Франции, но, скорее всего, продолжит", – заявила Дюмон.

Она добавила, что сейчас политически ситуация мало меняется, Украина несет ежедневные потери на востоке страны, поэтому Франция намерена и дальше прилагать усилия, чтобы найти выход из ситуации.

Посол Франции в Украине также подчеркнула, что Россия должна выполнять решения Международного суда Организации объединенных наций:

"Она должна, если Россия хочет, чтобы ее видели как серьезную страну на международной арене. Все страны должны следить за тем, что Международный суд решает. Так что тут нет выбора".

По словам Дюмон, Франция всегда тщательно следит за тем, что происходит в Крыму, в частности с крымскими татарами, поэтому данное решение суда имеет особое значение, в том числе в части обеспечения свободы крымскотатарского народа на полуострове.

Как известно, в ночь на 18 апреля лидеры стран "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – поговорили по телефону и, в частности, выступили за поддержание режима прекращения огня на Донбассе и активизации обмена заложников "всех на всех".

А к вечеру 19 апреля Международный суд ООН обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в аннексированном с 2014 года Крыму.

23 апреля во Франции состоятся выборы президента. Если победителя не определит первый тур, то 7 мая должен состояться второй тур выборов.