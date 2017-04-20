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Порошенко: Конфлікт на Донбасі не заморожений

Четвер, 20 квітня 2017, 12:39

Президент Петро Порошенко заявляє, що на Донбасі справжня війна, а не заморожений конфлікт.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, повідомляє прес-служба Порошенка.

"Дехто намагається називати це (ситуацію на Донбасі - ред.) замороженим конфліктом. Наголошую, що він не заморожений. А це - гаряча російська агресія проти моєї країни", - сказав він.

Порошенко повідомив, що з початку року Україна втратила 69 військових і ще понад 420 - поранені.

Він зазначив, що на окупованій українській території знаходяться понад 700 російських танків, понад 1250 артилерійських систем, понад 300 ракетних систем залпового вогню.

Президент також підкреслив, що Росія веде "гібридну війну" проти інших країн, яка включає елементи кібератак, фінансування популістів та антиурядові рухи для дестабілізації внутрішньої ситуації.

"Росія не хоче мати сильну і об'єднану Європу. Росія не хоче мати сильну і об'єднану Велику Британію. Вона прагне роз'єднання, провокування конфліктів. Радий, що ці плани РФ не дуже ефективні", - зазначив Петро Порошенко.

Як відомо, 19 квітня президент Петро Порошенко подякував за міцну та надійну позицію Великобританії у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України у зв’язку із незаконною анексією Криму та російською агресією на сході країни.

Українська правда

Теми: ПорошенкоДонбас
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