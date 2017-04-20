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Порошенко: Конфликт на Донбассе не заморожен

Четверг, 20 апреля 2017, 12:39

Президент Петр Порошенко заявляет, что на Донбассе настоящая война, а не замороженный конфликт.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News, сообщает пресс-служба Порошенко.

"Кое-кто пытается называть это (ситуацию на Донбассе - ред.) замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это - горячая русская агрессия против моей страны", - сказал он.

Порошенко сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены.

Он отметил, что на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.

Президент также подчеркнул, что Россия ведет "гибридную войну" против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирование популистов и антиправительственные движения для дестабилизации внутренней ситуации.

"Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она стремится разъединение, провоцирование конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", - отметил Петр Порошенко.

Как известно, 19 апреля президент Петр Порошенко поблагодарил за крепкую и надежную позицию Великобритании в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с незаконной аннексией Крыма и российской агрессией на востоке страны.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоДонбасс
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