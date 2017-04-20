Петренко пояснив стриманість Суду ООН і наслідки рішень

Проміжне рішення Міжнародного суду ООН за позовом України до Росії про порушення Конвенції про фінансування тероризму було стриманим, бо це прецедент.

Така думку висловив міністр юстиції України Павло Петренко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" 20 квітня.

"Було винесено проміжне рішення", – зазначив він, назвавши це рішення суду в Гаазі від 19 квітня "стриманим".

"Україна наполягала у клопотанні про забезпечення максимального переліку вимог. Суд, з урахуванням того, що справи про цю конвенцію фактично не розглядалися й ця перша справа в історії, думаю, вирішив усе ж таки послухати по суті саму справу й винести рішення", – сказав Петренко.

Однак якщо Росія не виконає проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо дотримання Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, цей прецедент може бути винесено на розгляд Генасамблеї ООН.

"Якщо не виконуються проміжні розв'язки, то так само, як і у випадку невиконання основного рішення, механізми визначено статутом ООН. Тобто можна виносити це питання на розгляд Генасамблеї", – сказав міністр юстиції.

Коментуючи в цілому факт прийняття до розгляду позову України в частині дотримання Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також винесення проміжного рішення, міністр сказав:

"Те, що по Криму вони ухвалили рішення щодо забезпечення позову, це справді дуже великий плюс".

Як відомо, 19 квітня Міжнародний суд ООН (Гаага) вирішив, що "принаймні частина аргументів України підпадають під юрисдикцію prima facie суду" – і він має право на запобіжні заходи.

Суд відмовив у тимчасових заходах проти РФ за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму, мотивувавши це тим, що Україна не довела "умисність перерахування коштів" для бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які воюють на сході України.

Водночас Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом про захист національних меншин у Криму – і зобов’язав Росію утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу, та поновити освіти українською мовою.