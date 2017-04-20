Двоє з трьох загиблих на судні "Герої Арсеналу" – українці
На затонулому в Чорному морі суховантажі "Герої Арсеналу" загинули двоє українців, ще один - врятований і доставлений в генеральне консульство України в Росії.
Про це повідомляє у Facebook департамент консульської служби МЗС України.
"За результатами рятувально-пошукових робіт членів екіпажу судна "Герої Арсеналу" станом на 20.04.17 знайдено чотирьох осіб, троє з яких – загиблі, один – врятований. За попередньою інформацією, двоє загиблих були громадянами України", - розповідають дипломати.
За їхніми даними, стан здоров'я врятованого – задовільний, він перевезений до консульської установи в Ростові-на-Дону, де йому оформили документи на повернення до України.
Рятівники продовжують шукати ще вісім членів екіпажу.
Як повідомлялося, 19 квітня в акваторії Чорного моря затонуло судно "Герої Арсеналу", яке стояло на рейді.
На борту було 12 членів екіпажу: дев'ять громадян України, двоє росіян і один громадянин Грузії.
У четвер повідомлялося, що врятованого при катастрофі суховантажу громадянина України перевезли з лікарні в Темрюкському районі Краснодарського краю в одну з ростовських клінік.
Українська правда