У редакцію "Новой газеты" прислали другий лист із підозрілим порошком

У пошті, що надійшла до редакції "Нової газети", виявили ще один конверт, що містить підозрілий порошок.

Про це у четвер повідомляє видання на своєму сайті.

До редакції прибули співробітники МВС і МНС, які вилучили конверт з "білим порошком", адресований керівництву "Нової газети".

Порошок з листа буде направлено на експертизу, результати якої стануть відомі приблизно через тиждень.

До редакції прибули співробітники МВС і МНС, які вилучили конверт з "білим порошком", адресований керівництву "Нової газети". Порошок з листа буде направлено на експертизу, результати якої стануть відомі приблизно через тиждень.

Як відомо, 19 квітня у редакцію російської "Новой газеты" надійшов конверт із Грозного на ім'я керівництва газети, усередині якого виявили білий порошок невідомого походження.

На початку квітня "Новая газета" опублікувала серію статей про переслідування геїв в Чечні. Влада Чечні назвали публікації видання наклепом.



