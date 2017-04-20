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В редакцию "Новой газеты" прислали второе письмо с подозрительным порошком

Четверг, 20 апреля 2017, 17:09

В почте, поступившей в редакцию "Новой газеты", обнаружили еще один конверт, содержащий подозрительный порошок.

Об этом в четверг сообщает издание на своем сайте.

В редакцию прибыли сотрудники МВД и МЧС, которые изъяли конверт с "белым порошком", адресованное руководству "Новой газеты".

Порошок из письма будут направлены на экспертизу, результаты которой станут известны примерно через неделю.

В редакцию прибыли сотрудники МВД и МЧС, которые изъяли конверт с "белым порошком", адресованное руководству "Новой газеты". Порошок из письма будут направлены на экспертизу, результаты которой станут известны примерно через неделю.

Как известно, 19 апреля в редакцию российской "Новой газеты" поступил конверт из Грозного на имя руководства газеты, внутри которого обнаружили белый порошок неизвестного происхождения.

В начале апреля "Новая газета" опубликовала серию статей о преследовании геев в Чечне. Власти Чечни назвали публикации издания клеветой.

Темы: РосcияСМИ
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