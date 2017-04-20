НФ заявляє, що НАБУ намагається підробити справу Мартиненка

У "Народному фронті" вважають, що затримання колишнього народного депутата Миколи Мартиненка є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів.

Так у політсилі відреагували на затримання Мартиненка детективами НАБУ.

"Затримання Національним антикорупційним бюро колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, який добровільно склав мандат півтора роки тому для неупередженого розслідування, є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів", - сказано у заяві.

У "Народному фронті" підкреслили: попри те, що до сьогодні кошти і активи, виведені Януковичем, так і не стали предметом розслідування НАБУ, бюро переслідує політика з послідовною українською і антиросійською позицією.

"Так звану "справу Мартиненка" НАБУ намагається фальсифікувати вже півтора роки. Проте жодних доказів проти нього так і не було знайдено", - наголосили у політсилі.

"Народний фронт" звернув увагу на неоднозначну репутацію судді Бобровника, який дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, у тому числі у колишньої дружини.

"Всі ці "маски-шоу" свідчать про суто піарний характер дій НАБУ і націленість на створення медійної картинки "бурхливої діяльності". Причому за допомогою корумпованих суддів", - йдеться у заяві.

"Саме у Бобровника НАБУ сподівається отримати санкцію на тримання Миколи Мартиненка під вартою. Жодної необхідності в цьому немає – Микола Мартиненко своїми діями довів, що не боїться, він ніяк не міг перешкоджати слідству, ні від кого не ховався і знаходиться в Україні. Ще влітку минулого року він публічно заявляв про готовність здати правоохоронним органам свій закордонний паспорт", - додали у політсилі.

Політичні соратники Мартиненка також підкреслили, що екс-нардеп "нікуди не ховається і буде в суді доводити свою невинуватість і заангажованість НАБУ".

"Народний фронт" також вимагає об’єктивного розслідування, незалежного суду, недопущення вибіркового правосуддя та виключення політичної мотивації в діяльності антикорупційних органів.

Окрім того, політсила вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника.

Українська правда