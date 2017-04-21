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Трамп уверен, что Китай будет работать "очень сильно" для усмирения КНДР

Пятница, 21 апреля 2017, 05:31

Президент США Дональд Трамп абсолютно уверен, что президент Китая Кси Цзиньпин будет работать "очень, очень сильно", чтобы снизить напряженность, спровоцированную ядерными и ракетными испытаниями КНДР.

Об этом он заявил на совместной с премьер-минстром Италии Паоло Джентилони пресс-конференции в Белом доме, пишет Bloomberg.

Трамп заявил, что Китай осуществил некоторые "чрезвычайные меры в течение последних двух-трех часов". Он никоим образом не уточнил, о каких именно мерах идет речь, однако издание Nikkei Asian Review сообщило, что Пекин может сократить поставки сырой нефти в Северную Корею, если она осуществит еще одно испытание ядерной ракеты.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин совместно работают над урегулированием ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Китай является важнейшим торговым партнером Северной Кореи, что придает ему рычаги влияния на изолированного соседа. Ранее в интервью Wall Street Journal Трамп сообщил, что предложил президенту Китая Си Цзиньпину уступки в торговой сделке между США и Китаем в обмен на помощь в решении вопроса Северной Кореи.

При этом в КНДР заявили, что планируют увеличить количество тестовых запусков ракет и проводить их каждую неделю, несмотря на международное осуждение и растущее военное напряжение с США. Там также заявили, что готовы нанести "супермощный превентивный удар, который уничтожит южнокорейские и американские войска на полуострове".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ядерное оружиеСеверная КореяСШАКитай
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