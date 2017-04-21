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В Солом'янський суд ще не надійшло клопотання по Мартиненку

П'ятниця, 21 квітня 2017, 09:27

До Солом'янського районного суду ще не надходило клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату з фракції "Народний фронт" Миколі Мартиненку.

Про це "Українській правді" повідомили у кримінальній канцелярії суду.

"Станом на 9:15 матеріали не надходили", - сказала представник канцелярії.

Водночас вона уточнила, що у випадку, якщо матеріали надійдуть пізніше, суд зможе провести засідання у п'ятницю.

У прес-службі Національного антикорупційного бюро "Українській правді" повідомили, що клопотатимуть про запобіжний захід у вигляді взяття під варту, саме клопотання - вже готується.

Як відомо, колишній народний депутат України з фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко 20 квітня був доставлений в Національне антикорупційне бюро для проведення процесуальних та слідчих дій.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) погодила повідомлення про підозру Мартиненку, яким була здійснена розтрата коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у розмірі $ 17,28 млн.

Колишній народний депутат з фракції "Народний фронт" заявив, що звинувачення проти нього сфальсифіковано за вказівкою директора НАБУ Артема Ситника з метою піару і відволікання уваги від провалів його відомства.

Мартиненко перебуває у СІЗО.

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Олександр Шумілін, Валентина Романенко, УП

Теми: Мартиненкосуд
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