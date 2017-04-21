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Порошенко вказав на ще один важливий аспект в рішенні Суду ООН

П'ятниця, 21 квітня 2017, 10:54

Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання Мінських домовленостей, таким чином визнавши її стороною конфлікту на сході України.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час наради з представниками МЗС і АП, повідомляє прес-служба голови держави.

"Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання Мінських домовленостей. Це означає, що Росія є стороною Мінських домовленостей, а не посередником, як із самого початку вона намагалась себе представити. Визнання цього, наголошую, є не політична оцінка, а вперше прозвучала юридична оцінка, яка є надзвичайно важливою для нас", - наголосив Порошенко, спілкуючись з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, його заступником Оленою Зеркаль та заступником глави Адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим.

За словами президента, унікальність ситуації полягає в тому, що коли Міжнародний суд ООН ухвалить остаточне рішення, воно не буде потребувати ніякого додаткового голосування, його повинні будуть виконувати всі держави-члени ООН.

"За невиконання зазначеного рішення будуть передбачені санкції, які дуже боляче вдарять по будь-якій державі, що наважиться ігнорувати зазначене рішення", - підкреслив він.

 
фото: прес-служба президента

Як відомо, 19 квітня Міжнародний суд ООН (Гаага) вирішив, що "принаймні частина аргументів України підпадають під юрисдикцію prima facie суду" – і він має право на запобіжні заходи.

Суд відмовив у тимчасових заходах проти РФ за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму, мотивувавши це тим, що Україна не довела "умисність перерахування коштів" для бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які воюють на сході України.

Водночас Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом про захист національних меншин у Криму – і зобов’язав Росію утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу, та поновити освіти українською мовою.

Українська правда

Теми: ООНРосіясудПорошенко
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