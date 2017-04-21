Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Засідання по Мартиненку затримується: суддя зайнятий

П'ятниця, 21 квітня 2017, 17:35

Засідання Солом’янського райсуду Києва, на якому має розглядатися клопотання про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку, затримується, оскільки суддя Олександр Бобровник зараз слухає іншу справу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-секретаря суду Яну Квітченко.

"Так, затримується, оскільки зараз суддя Бобровник перебуває на засіданні по обранню запобіжного заходу Ходасевич. Треба почекати", - сказала Квітченко.

Як відомо, засідання у справі Мартиненка мало розпочатися ще о 15 годині. Засідання по запобіжному заходу щодо ще одного затриманого у справі Мартиненка – Сергія Переломи, мало розпочатися о 15:30 теж під головуванням Бобровника.

Теми: Мартиненко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Мартиненко
Суд збільшив розмір застави екснардепу Мартиненку в 5 разів – ЦПК
Суд відпустив Мартиненка під заставу у майже 5 мільйонів
Справа Мартиненка: екснардепу оголосили нову підозру у відмиванні коштів
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: