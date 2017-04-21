Засідання по Мартиненку затримується: суддя зайнятий

Засідання Солом’янського райсуду Києва, на якому має розглядатися клопотання про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку, затримується, оскільки суддя Олександр Бобровник зараз слухає іншу справу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-секретаря суду Яну Квітченко.

"Так, затримується, оскільки зараз суддя Бобровник перебуває на засіданні по обранню запобіжного заходу Ходасевич. Треба почекати", - сказала Квітченко.

Як відомо, засідання у справі Мартиненка мало розпочатися ще о 15 годині. Засідання по запобіжному заходу щодо ще одного затриманого у справі Мартиненка – Сергія Переломи, мало розпочатися о 15:30 теж під головуванням Бобровника.