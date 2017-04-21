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Заседание по Мартыненко задерживается: судья занят

Пятница, 21 апреля 2017, 17:35

Заседание Соломенского райсуда Киева, на котором должно рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко, задерживается, поскольку судья Александр Бобровник сейчас слушает другое дело.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря суда Яну Квитченко.

"Да, задерживается, поскольку сейчас судья Бобровник находится на заседании по избранию меры пресечения Ходасевич. Надо подождать", - сказала Квитченко.

Как известно, заседание по делу Мартыненко должно было начаться еще в 15 часов. Заседание по мере пресечения по еще одному задержанному в деле Мартыненко – Сергею Переломы, должно было начаться в 15:30 тоже под председательством Бобровника.

Темы: Мартыненко
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