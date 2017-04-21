Заседание по Мартыненко задерживается: судья занят
Пятница, 21 апреля 2017, 17:35
Заседание Соломенского райсуда Киева, на котором должно рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко, задерживается, поскольку судья Александр Бобровник сейчас слушает другое дело.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря суда Яну Квитченко.
"Да, задерживается, поскольку сейчас судья Бобровник находится на заседании по избранию меры пресечения Ходасевич. Надо подождать", - сказала Квитченко.
Как известно, заседание по делу Мартыненко должно было начаться еще в 15 часов. Заседание по мере пресечения по еще одному задержанному в деле Мартыненко – Сергею Переломы, должно было начаться в 15:30 тоже под председательством Бобровника.