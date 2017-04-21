Суддю у справі Мартиненка відмовилися відводити

Солом'янський райсуд Києва відмовив адвокатам Миколи Мартиненка у відводі судді Олександра Бобровника.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" із зали суду.

"Суд вважає, що підстав для відводу судді Бобровника немає. У задовленні клопотання відмовити", - зазначила суддя Ада Педенко.

Адвокат Ігор Черезов обгрунтував клопотання про відвід так: "Ми ще вчора знали, що клопотання розглядатиме суддя Бобровник. Всі клопотання НАБУ та САП чомусь розглядає цей суддя. Такий факт викликає певні сумніви щодо неупередженості судді Бобровника. У ЗМІ велика кількість повідомлень, що проти цього судді відкриті кримінальні провадження".

"Прошу задовільнити відвід судді Бобровника! Всім іншим суддям ми довіряємо", - виступав також Мартиненко.

Водночас прокурори просили суд відмовити у клопотанні про відвід.

"Викликає сумнів, що вчора їм стало відомо - звідки їм стало відомо? Клопотання про відвід судді є необгрунтованим", - зазначив прокурор САП Роман Симків.

"Немає такого - хочу чи не хочу, обгрунтувань про відвід, на нашу думку, не було", - додав прокурор САП Андрій Перов.

Роман Кравець, УП