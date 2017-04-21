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Судью по делу Мартыненко отказались отводить

Пятница, 21 апреля 2017, 21:27

Соломенский райсуд Киева отказал адвокатам Николая Мартыненко в отводе судьи Александра Бобровника.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала суда.

"Суд считает, что оснований для отвода судьи Бобровника нет. В удовлетворении ходатайства отказать", - отметила судья Ада Педенко.

Адвокат Игорь Черезов обосновал ходатайство об отводе так: "Мы еще вчера знали, что ходатайство будет рассматривать судья Бобровник. Все ходатайства НАБУ и САП-то рассматривает этот судья. Такой факт вызывает определенные сомнения в беспристрастности судьи Бобровника. В СМИ большое количество сообщений, против этого судьи открыты уголовные производства".

"Прошу удовлетворить отвод судьи Бобровника! Всем остальным судьям мы доверяем", - выступал также Мартыненко.

В то же время прокуроры просили суд отказать в ходатайстве об отводе.

"Вызывает сомнение, что вчера им стало известно - откуда им стало известно? Ходатайство об отводе судьи является необоснованным", - отметил прокурор САП Роман Симкив.

"Нет такого - хочу или не хочу, обоснований об отводе, по нашему мнению, не было", - добавил прокурор САП Андрей Перов.

Роман Кравец, УП

Темы: Мартыненкосуд
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