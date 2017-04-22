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Суд по избранию меры пресечения Переломе перенесен на субботу

Суббота, 22 апреля 2017, 01:31

Соломенский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения первому зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе на 12:00 субботы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое решение вынес председательствующий в заседании судья Александр Бобровник приблизительно в 00:50 субботы.

Несколько народных депутатов от "Народного фронта", присутствовавшие на заседании, зачитали заявления с просьбой взять на поруки Перелому.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ задержали второго фигуранта в деле нанесения ущерба ГП "ВостГОК" - Сергея Перелому.

Перелома подозревается в том, что, будучи председателем наблюдательного совета ОПЗ, был причастен к хищению средств предприятия при покупке заводом природного газа у ООО "Энергоальянс".

По тому же делу ранее задержали экс-нардепа Николая Мартыненко.

Темы: судНефтегаз
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