У США сина депутата Держдуми РФ засудили до 27 років в'язниці

Федеральний суд в Сіетлі засудив російського громадянина Романа Селезньова до 27 років позбавлення волі у справі про кібершахрайство.

Про це повідомляє ВВС.

У серпні минулого року Роман Селезньов, син депутата Держдуми від ЛДПР Валерія Селезньова, був засуджений за шахрайство, комп'ютерний злом, зберігання незаконно придбаних кредиток і розкрадання особистих даних.

У письмовій заяві Селезньова, яку зачитав його адвокат Ігор Литвак, засуджений назвав вирок "рівносильним смертному" і "незаслуженим", а також попросив допомоги у російської влади.

"Як громадянин Росії я шлю повідомлення офіційним особам моєї країни: будь ласка, допоможіть мені, я вас благаю", - йдеться в заяві.

Суд в Сіетлі відмовився прийняти до уваги свідчення Селезньова. Суддя Річард Джонс пояснив, що визнання вже після вердикту присяжних "не відповідало очікуванням суду".

Роман Селезньов був заарештований на Мальдівах 5 липня 2014 року. Тоді МЗС РФ висловив протест проти його затримання і закликав його звільнити.