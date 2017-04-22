У США сина депутата Держдуми РФ засудили до 27 років в'язниці
Федеральний суд в Сіетлі засудив російського громадянина Романа Селезньова до 27 років позбавлення волі у справі про кібершахрайство.
Про це повідомляє ВВС.
У серпні минулого року Роман Селезньов, син депутата Держдуми від ЛДПР Валерія Селезньова, був засуджений за шахрайство, комп'ютерний злом, зберігання незаконно придбаних кредиток і розкрадання особистих даних.
У письмовій заяві Селезньова, яку зачитав його адвокат Ігор Литвак, засуджений назвав вирок "рівносильним смертному" і "незаслуженим", а також попросив допомоги у російської влади.
"Як громадянин Росії я шлю повідомлення офіційним особам моєї країни: будь ласка, допоможіть мені, я вас благаю", - йдеться в заяві.
Суд в Сіетлі відмовився прийняти до уваги свідчення Селезньова. Суддя Річард Джонс пояснив, що визнання вже після вердикту присяжних "не відповідало очікуванням суду".
Роман Селезньов був заарештований на Мальдівах 5 липня 2014 року. Тоді МЗС РФ висловив протест проти його затримання і закликав його звільнити.