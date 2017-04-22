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В США сына депутата Госдумы РФ приговорили к 27 годам тюрьмы

Суббота, 22 апреля 2017, 03:18

Федеральный суд в Сиэтле приговорил российского гражданина Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве.

Об этом сообщает ВВС.

В августе прошлого года Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, был осужден за мошенничество, компьютерный взлом, хранение незаконно приобретенных кредиток и хищение личных данных.

В письменном заявлении Селезнева, которое зачитал его адвокат Игорь Литвак, осужденный назвал приговор "равносильным смертному" и "незаслуженным", а также попросил помощи у российских властей.

"Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю", - говорится в заявлении.

Суд в Сиэтле отказался принять во внимание признательные показания Селезнева. Судья Ричард Джонс пояснил, что признание уже после вердикта присяжных "не соответствовало ожиданиям суда".

Роман Селезнев был арестован на Мальдивах 5 июля 2014 года. Тогда МИД РФ выразил протест против его задержания и призвал его освободить.

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Темы: РосcияСШАхакеры
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